ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пока неизвестно, когда Россия сможет вернуться в G7, - глава МИД Германии

Новина українською →
Германия, Четверг 30 декабря 2021 11:31
Пока неизвестно, когда Россия сможет вернуться в G7, - глава МИД Германии Фото: в Германии не видят быстрого возвращения РФ в G7 (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит скорого возвращения России в состав группы "большой семерки" (G7). По ее словам, пока неясно, когда это случится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Германии.

"Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу - нынешняя эскалация не облегчает ситуацию", - сказала она.

Отметим, что РФ была исключена из G8 в 2014 году после оккупации украинского полуострова.

По словам Бербок, "после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня".

Напомним, группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины. Ее новое вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Российская Федерация
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие