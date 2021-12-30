Постачання зброї Україні: у Німеччині закликають вирішувати конфлікт з РФ дипломатичним шляхом
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що їхнє пріоритетне завдання - не допустити подальшого конфлікту з Росією. Тому про постачання зброї Україні для самооборони поки що не йдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Німеччини.
"І країни G7, і Європейський Союз дуже ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні з Україною і, насамперед, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії", - зазначила глава МЗС Німеччини.
За її словами, Німеччина має багато варіантів дій. Однак найважливіший варіант - не допустити подальшої ескалації.
"Цього можна досягти лише за допомогою дипломатії у нормандському форматі, а також через Раду Росія-НАТО та в рамках ОБСЄ", - наголосила Бербок.
Нагадаємо, Бербок не бачить швидкого повернення Росії до складу групи "великої сімки" (G7). За її словами, поки що неясно, коли це станеться.