ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Постачання зброї Україні: у Німеччині закликають вирішувати конфлікт з РФ дипломатичним шляхом

Новость на русском →
Німеччина, Четвер 30 грудня 2021 16:11
Постачання зброї Україні: у Німеччині закликають вирішувати конфлікт з РФ дипломатичним шляхом Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що їхнє пріоритетне завдання - не допустити подальшого конфлікту з Росією. Тому про постачання зброї Україні для самооборони поки що не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Німеччини.

"І країни G7, і Європейський Союз дуже ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні з Україною і, насамперед, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії", - зазначила глава МЗС Німеччини.

За її словами, Німеччина має багато варіантів дій. Однак найважливіший варіант - не допустити подальшої ескалації.

"Цього можна досягти лише за допомогою дипломатії у нормандському форматі, а також через Раду Росія-НАТО та в рамках ОБСЄ", - наголосила Бербок.

Нагадаємо, Бербок не бачить швидкого повернення Росії до складу групи "великої сімки" (G7). За її словами, поки що неясно, коли це станеться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук