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Поставка може збігтись з F-16. NYT розповіло, коли Німеччина передасть Україні Patriot

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина зможе передати Україні зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot не раніше кінця червня. Поставка може збігтись з передачею винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Вже з понеділка (6 травня), як розповідає видання, близько 70 українських військових розпочнуть 

"Після завершення навчань німецьким військам зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі й передати їх українським офіційним особам, які мають перевезти їх через кордон", - пише NYT. 

Зазначається, що обіцяний ЗРК може прибути до України не раніше кінця червня. Водночас поставка Patriot може збігтись з поставкою F-16

"Хоча Україна просила ці літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, їх постачання очікується лише влітку цього року - і спочатку лише в невеликій кількості", - пояснює видання. 

Patriot для України

Як неодноразово наголошувалось, питання посилення протиповітряної оборони (ППО) України стало на порядку денному на тлі загострення російських обстрілів. За словами президента Володимира Зеленського, для повного захисту українського неба достатньо лише близько 25 систем Patriot. 

В середині квітня Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot. Зокрема голова Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид надасть у новому пакеті допомоги ракети до вищезгаданої ЗРК.  

Голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, своєю чергою, припустив, що одну з систем Patriot можуть передати Сполучені Штати Америки (США). 

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Війна в Україні