Постановочні ролики замість боїв: ГУР показали, як РФ звітує про "успіхи" на фронті

Як повідомляє ГУР, малі групи окупантів із російськими прапорами намагаються просочитися в окремі села та знімають короткі ролики, щоб створити ілюзію успіхів на фронті.

Такі постановки використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом і поширення в медіа з метою психологічного тиску на українське суспільство.

Напередодні з’явилося чергове відео з села Андріївка-Клевцове.

Водночас бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі спецпідрозділу ГУР МО "Тимур" та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади показали реальний стан справ на місці, спростувавши російські фейки.

Раніше в селі Зелений Гай підрозділ "Братство" у складі "Тимура" ліквідував групу окупантів, які зробили постановочні фото з прапором для звіту.