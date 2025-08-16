UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Постановочні ролики замість боїв: ГУР показали, як РФ звітує про "успіхи" на фронті

Фото: Росія знімає постановочні відео "захоплень" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику дезінформації - постановочні відео “захоплень” населених пунктів.

Як повідомляє ГУР, малі групи окупантів із російськими прапорами намагаються просочитися в окремі села та знімають короткі ролики, щоб створити ілюзію успіхів на фронті.

Такі постановки використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом і поширення в медіа з метою психологічного тиску на українське суспільство.

Напередодні з’явилося чергове відео з села Андріївка-Клевцове.

Водночас бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі спецпідрозділу ГУР МО "Тимур" та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади показали реальний стан справ на місці, спростувавши російські фейки.

Раніше в селі Зелений Гай підрозділ "Братство" у складі "Тимура" ліквідував групу окупантів, які зробили постановочні фото з прапором для звіту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті сталося 139 бойових зіткнень. Російська армія завдала двох ракетних та 111 авіаційних ударів.

Сили оборони у відповідь вразили десять районів зосередження особового складу й техніки ворога, три пункти управління, склад боєприпасів і три артилерійські системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРВійна в Україні