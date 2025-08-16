RU

Война в Украине

Постановочные ролики вместо боев: ГУР показали, как РФ отчитывается об "успехах" на фронте

Фото: Россия снимает постановочные видео "захватов" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации - постановочные видео "захватов" населенных пунктов.

Как сообщает ГУР, малые группы оккупантов с российскими флагами пытаются просочиться в отдельные села и снимают короткие ролики, чтобы создать иллюзию успехов на фронте.

Такие постановки используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью психологического давления на украинское общество.

Накануне появилось очередное видео из села Андреевка-Клевцово.

В то же время бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе спецподразделения ГУР МО "Тимур" и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады показали реальное положение дел на месте, опровергнув российские фейки.

Ранее в селе Зеленый Гай подразделение "Братство" в составе "Тимура" ликвидировало группу оккупантов, которые сделали постановочные фото с флагом для отчета.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Российская армия нанесла два ракетных и 111 авиационных ударов.

Силы обороны в ответ поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники врага, три пункта управления, склад боеприпасов и три артиллерийские системы.

Российская ФедерацияГУРВойна в Украине