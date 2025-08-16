Постановочные ролики вместо боев: ГУР показали, как РФ отчитывается об "успехах" на фронте

Российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации - постановочные видео "захватов" населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как сообщает ГУР, малые группы оккупантов с российскими флагами пытаются просочиться в отдельные села и снимают короткие ролики, чтобы создать иллюзию успехов на фронте.
Такие постановки используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью психологического давления на украинское общество.
Накануне появилось очередное видео из села Андреевка-Клевцово.
В то же время бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе спецподразделения ГУР МО "Тимур" и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады показали реальное положение дел на месте, опровергнув российские фейки.
Ранее в селе Зеленый Гай подразделение "Братство" в составе "Тимура" ликвидировало группу оккупантов, которые сделали постановочные фото с флагом для отчета.
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Российская армия нанесла два ракетных и 111 авиационных ударов.
Силы обороны в ответ поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники врага, три пункта управления, склад боеприпасов и три артиллерийские системы.