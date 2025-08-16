ua en ru
Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Субота 16 серпня 2025 09:00
Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку Фото: Генштаб оновив дані про фронт за останню добу (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті сталося 139 бойових зіткнень. Російська армія завдала двох ракетних та 111 авіаційних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Крім того, РФ застосувала три ракети й 213 керованих авіабомб, а також здійснила 6045 обстрілів, із них 98 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак окупанти залучили 5659 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Жихове та Бояро-Лежачі Сумської області, Красний Хутір Чернігівської області, Білогір’я Запорізької області та Миколаївка Херсонської області.

Сили оборони у відповідь вразили десять районів зосередження особового складу й техніки ворога, три пункти управління, склад боєприпасів і три артилерійські системи.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Відбулося сім бойових зіткнень. Ворог завдав 32 авіаудари, скинув 74 керовані авіабомби та здійснив 245 обстрілів, у тому числі шість із РСЗВ.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Південно-Слобожанський напрямок. Українські воїни відбили п’ять атак у районах Вовчанська, Кам’янки, Хатнього та Фиголівки.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Куп’янський напрямок. Відбулося п’ять атак у районах Петропавлівки, Загризового, Нової Кругляківки та в бік Куп’янська.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Лиманський напрямок. Зафіксовано 21 спробу наступу в районах Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Ямполя та Рідкодуба.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Сіверський напрямок. Шість атак відбито біля Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Краматорський напрямок. Відбулося два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та в бік Бондарного.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Торецький напрямок. Ворог атакував шість разів у районах Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Покровський напрямок. Українські воїни відбили 45 штурмів у районах Полтавки, Володимирівки, Федорівки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Проміня, Покровська, Звірового, Удачного, Дачного, Новоукраїнки, Лисівки, Никанорівки та в напрямку Філії.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Новопавлівський напрямок. Зафіксовано 21 атаку біля Толстого, Комишувахи, Зеленого Поля, Маліївки, Мирного, Запорізького та Ольгівського.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Наступальних дій не проводилося.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Придніпровський напрямок. Відбито п’ять атак у напрямку Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати РФ

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 010 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 152 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Російська Федерація Війна в Україні
