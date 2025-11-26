Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів, - Соколовський

Запровадження нових правил, які дозволять відключати непобутових споживачів-неплатників навіть у період судового розгляду, є необхідним кроком для подолання хронічної заборгованості на енергоринку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Він підтвердив, що відповідна постанова НКРЕКП вже ухвалена та набирає чинності з 1 грудня.

"Дивіться, дійсно є така постанова Національної комісії, вона вступає, до речі, в дію з 1 грудня, буквально через декілька днів. Вона стосується тільки непобутових споживачів. Тобто побутових вона не стосується. Якщо побутовий споживач надасть ухвалу суду про відкриття провадження, то він не буде відключений", - пояснив Соколовський.

За його словами, роками накопичені борги окремих підприємств, зокрема водоканалів, потребують системного підходу та участі держави й органів місцевого самоврядування.

"Дійсно, з боргами щось треба робити. Багато-багато років борги накопичуються. Наприклад, є така кампанія "Води Донбасу", яка має багато-багато років борги і тут мають вирішувати і держави, і місцеві органи влади. І це має спонукати їх… що щось треба робити", - наголосив він.

Соколовський підкреслив, що постачальники та енергетичний ринок не повинні нести збитки через підприємства, які не платять.

"Це погана ситуація, але ж знову ж таки за електроенергію треба платити", - зазначив голова Асоціації.

Він також звернув увагу, що зміни не зачіпають населення.

"От цією постановою, повторюся, не регулюється питання побутових споживачів. Тобто побутовий споживач, якщо він звертається до суду, то він і далі зможе отримувати електроенергію", - додав він.

На думку Соколовського, посилення правил стане стимулом для місцевої влади та керівників комунальних підприємств активніше вирішувати питання заборгованості, а не переносити фінансові ризики на енергоринок.