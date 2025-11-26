ua en ru
Постановление НКРЭКУ стимулирует неплательщиков искать решения долгов, - Соколовский

Украина, Среда 26 ноября 2025 17:22
Фото: глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский (facebook.com_vladyslav.sokolovskyi)
Автор: Сергей Новиков

Введение новых правил, которые позволят отключать небытовых потребителей-неплательщиков даже в период судебного разбирательства, является необходимым шагом для преодоления хронической задолженности на энергорынке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

Он подтвердил, что соответствующее постановление НКРЭКУ уже принято и вступает в силу с 1 декабря.

"Смотрите, действительно есть такое постановление Национальной комиссии, оно вступает, кстати, в действие с 1 декабря, буквально через несколько дней. Оно касается только небытовых потребителей. То есть бытовых оно не касается. Если бытовой потребитель предоставит решение суда об открытии производства, то он не будет отключен", - пояснил Соколовский.

По его словам, годами накопленные долги отдельных предприятий, в частности водоканалов, требуют системного подхода и участия государства и органов местного самоуправления.

"Действительно, с долгами что-то надо делать. Много-много лет долги накапливаются. Например, есть такая кампания "Воды Донбасса", которая имеет много-много лет долги и здесь должны решать и государства, и местные органы власти. И это должно побудить их... что что-то надо делать", - подчеркнул он.

Соколовский подчеркнул, что поставщики и энергетический рынок не должны нести убытки из-за предприятий, которые не платят.

"Это плохая ситуация, но опять же за электроэнергию надо платить", - отметил председатель Ассоциации.

Он также обратил внимание, что изменения не затрагивают население.

"Вот этим постановлением, повторюсь, не регулируется вопрос бытовых потребителей. То есть бытовой потребитель, если он обращается в суд, то он и дальше сможет получать электроэнергию", - добавил он.

По мнению Соколовского, ужесточение правил станет стимулом для местных властей и руководителей коммунальных предприятий активнее решать вопросы задолженности, а не переносить финансовые риски на энергорынок.

Долги за электроэнергию в Украине

Напомним, в правилах розничного рынка электроэнергии существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю (бизнесу или коммунальному предприятию) только потому, что дело об отключении рассматривается в суде.

Напомним, системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн являются лишь индикатором общей болезни рынка.

