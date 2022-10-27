Постачав молочну продукцію окупантам: затримано депутата райради Куп‘янська

За даними слідства, депутат Куп’янської районної ради Харківської області, який є генеральним директором молококонсервного заводу у Куп‘янську, під час окупації міста налагодив робочі та ідеологічні зв‘язки з представниками РФ.

Підприємець продовжив провадити господарську діяльність та укладав з окупантами договори поставки. Гендиректор надавав вказівки своїм підлеглим передавати молочну продукцію для російських військових.

Повідомляється, що під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу правоохоронці вилучили понад пів мільйона російських рублів.

Також депутат налагодив робочі зв‘язки з Міністерством економічного розвитку РФ щодо поставок молочної продукції на територію так званої "ДНР". На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів був виставлений "звіт" про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів.

Правоохоронці затримали депутата райради 25 жовтня на Харківщині. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.