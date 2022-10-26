Мріяв відкрити митницю РФ під Харковом. Затримано "заммістра промисловості" окупантів

В Харкові затримали зрадника, призначеного окупантами "заступником міністра промисловості". В його планах було відкрити митницю на кордоні з окупованим Донбасом та займався пропагандою у Куп'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розлідувань (ДБР).

До активної фази агресії РФ колаборант працював головним державним інспектором одного з митних постів Харківської митниці, а коли прийшли росіяни - став "заступником міністра з промисловості" окупаційної адміністрації.

"В умовах цинічного знищення агресором промисловості захопленої частини регіону, зрадник "зосередився" на активному вербуванні місцевого населення переходити на сторону РФ", - розповіли в ДБР.

Зокрема, він підбирав кадри для окупаційної митниці, яка мала розташовуватися між тимчасово окупованою частиною Харківської області та так званими "ЛНР" та "ДНР". Для кандидатів зловмисник організував навчання та перевіряв знання російського законодавства.

"Він займався і пропагандою. Вимагав публічно поширювати символіку країни агресора, а також був одним з головних дійових осіб під час «святкування» дня прапора РФ у Куп’янську, - додають бюро. - Втім, запустити в роботу окупаційну митницю йому так і не судилося. ЗСУ звільнили Куп’янськ, а він вирішив сховатися у Харкові".

Саме в Харкові зловмисника затримали.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади та пособництві державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.) Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.