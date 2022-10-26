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60-річну прихильницю "русского мира" викрили в Одеській області

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Одеська область, Середа 26 жовтня 2022 13:33
60-річну прихильницю "русского мира" викрили в Одеській області Фото: СБУ та Нацполіція затримали прихильницю "русского мира" (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На Одещині правоохоронці викрили прихильницю "руського міра". 60-річна жителька Березівського району активно поширювала проросійську пропаганду, стверджуючи, що українські військові знущаються над цивільним населенням, а російська армія на чолі з Путіним наводять в Україні лад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Національної поліції Одеської області.

Повідомляється, що відповідні дописи жінка публікувала на своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники". Також вона активно підтримувала контент, у якому схвалювалися злочинні рішення і дії Російської Федерації та її збройних сил щодо України.

Викрили правопорушницю дізнавачі територіального підрозділу поліції в ході проведення спільних заходів зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

За місцем мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Жінці повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ викрила колаборанта, який допомагав ворогу втекти від наших воїнів під час контрнаступу ЗСУ на Донецькій області.

Також було засуджено інформатора, яка передавала ворогу дані про ЗСУ та коригувала обстріли на Донбасі.

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Одеса колаборант
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