60-річну прихильницю "русского мира" викрили в Одеській області

На Одещині правоохоронці викрили прихильницю "руського міра". 60-річна жителька Березівського району активно поширювала проросійську пропаганду, стверджуючи, що українські військові знущаються над цивільним населенням, а російська армія на чолі з Путіним наводять в Україні лад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Національної поліції Одеської області .

Повідомляється, що відповідні дописи жінка публікувала на своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники". Також вона активно підтримувала контент, у якому схвалювалися злочинні рішення і дії Російської Федерації та її збройних сил щодо України.

Викрили правопорушницю дізнавачі територіального підрозділу поліції в ході проведення спільних заходів зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

За місцем мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Жінці повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Триває слідство.