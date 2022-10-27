Поставлял молочную продукцию оккупантам: задержан депутат райсовета Купянска

По данным следствия, депутат Купянского районного совета Харьковской области, являющийся генеральным директором молококонсервного завода в Купянске, во время оккупации города наладил рабочие и идеологические связи с представителями РФ.

Предприниматель продолжил хозяйственную деятельность и заключал с оккупантами договоры поставки. Гендиректор дал указания своим подчиненным передавать молочную продукцию для российских военных.

Сообщается, что во время проведения обыска по месту нахождения завода правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

Также депутат наладил рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию так называемой ДНР. В начале сентября в одном из российских пропагандистских Телеграмм-каналов был выставлен "отчет" о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов.

Правоохранители задержали депутата райсовета 25 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области ему поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.