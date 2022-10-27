RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поставлял молочную продукцию оккупантам: задержан депутат райсовета Купянска

Фото: задержали депутата райсовета Купянска, который поставлял молочную продукцию оккупантам (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители задержали депутата райсовета Купянска, который поставлял молочную продукцию собственного завода оккупантам и на территорию так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, депутат Купянского районного совета Харьковской области, являющийся генеральным директором молококонсервного завода в Купянске, во время оккупации города наладил рабочие и идеологические связи с представителями РФ.

Предприниматель продолжил хозяйственную деятельность и заключал с оккупантами договоры поставки. Гендиректор дал указания своим подчиненным передавать молочную продукцию для российских военных.

Сообщается, что во время проведения обыска по месту нахождения завода правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

Также депутат наладил рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию так называемой ДНР. В начале сентября в одном из российских пропагандистских Телеграмм-каналов был выставлен "отчет" о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов.

Правоохранители задержали депутата райсовета 25 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области ему поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харькове задержан предатель, назначенный оккупантами "заместителем министра промышленности". В его планах было открыть таможню на границе с оккупированным Донбассом и занимался пропагандой в Купянске.

Также сообщалось, что в Одесской области правоохранители разоблачили поклонницу "русского мира". 60-летняя жительница Березовского района активно распространяла пророссийскую пропаганду.

Читайте РБК-Украина в Google News
колаборантКупянск