Постачав боєприпаси до Північної Кореї: у США заарештували китайського контрабандиста

Зазначається, що китайський контрабандист порушив міжнародні санкції США, плануючи відправити військові вантажі через Лонг-Біч до Гонконгу, звідки вони повинні були потрапити до КНДР.

Повідомляється, що Вень був затриманий після тривалого розслідування. Правоохоронці виявили листування, у якому контрабандист обговорював постачання зброї та технологій до КНДР. Розпочав він свою незаконну діяльність ще у 2023 році.

Також відомо, що у ході розслідування було вилучено понад 50 000 патронів 9 мм-го калібру та пристрої для військового використання.

У Міністерстві юстиції США завили, що Вень звинувачується у порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), який забороняє експорт зброї та технологій до Північної Кореї без ліцензії.

Там звернули увагу на те, що якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Контрабанда зброї з США

США є найбільшими у світі виробниками зброї, і через велику кількість легальної торгівлі іноді виникають ситуації, коли ця зброя опиняється в нелегальних схемах контрабандистів.

У штатах також було прийнято нове законодавство, що посилює кримінальну відповідальність за контрабанду товарів, включно зі зброєю.

Однак боротьба з контрабандою зброї залишається складним завданням, яке вимагає міжнародної співпраці, технологічного моніторингу та посилення заходів контролю.

Окрім випадків контрабанди зброї через Мексику або із залученням громадян Китаю, багато випадків стосуються й участі росіян у різних злочинних схемах. Наприклад, США минулого року екстрадували ймовірного співробітника спецслужб Росії, який займався незаконним обігом зброї.