Підозрюють у контрабанді. У США екстрадували ймовірного співробітника спецслужб Росії

Естонія екстрадувала до США ймовірного співробітника російських спецслужб Вадима Конощенка. Він міг займатися контрабандою західної зброї у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції США.

Очікується, що Конощенок постане перед федеральним судом у Брукліні вже сьогодні, 14 липня. Прокурори просять взяти підозрюваного під варту, оскільки він може втекти.

У Мін'юсті зазначають, що Конощенка було затримано естонською владою у жовтні 2022 року при спробі перетнути кордон Росії з 35 видами напівпровідників та електронних компонентів. Частина з них підлягала експортному контролю з боку США.

В електронних повідомленнях 48-річний підозрюваний повідомляв "співробітникам", що за торгівлю такими товарами він стягує комісію у розмірі 10%.

"Менше не можу. Санкції", - писав він.

Перші звинувачення йому висунули у вересні минулого року, коли американська влада намагалася посилити контроль за експортом і санкції, покликані перешкодити військовим діям Москви.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, США вже запровадили низку санкцій проти Росії, які, зокрема, пов'язані з її агресією проти України. У межах обмежень було заборонено експорт низки товарів у РФ.

Це пов'язано з тим, що країна-агресор може використовувати частину товарів своєї військової промисловості. Наприклад, нещодавно президент Володимир Зеленський зазначав, що в ракеті, якою вдарила Росія по Кривому Рогу, знайшли іноземні компоненти.