Поставлял боеприпасы в Северную Корею: в США арестовали китайского контрабандиста

Отмечается, что китайский контрабандист нарушил международные санкции США, планируя отправить военные грузы через Лонг-Бич в Гонконг, откуда они должны были попасть в КНДР.

Сообщается, что Вэнь был задержан после продолжительного расследования. Правоохранители обнаружили переписку, в которой контрабандист обсуждал поставки оружия и технологий в КНДР. Он начал свою незаконную деятельность еще в 2023 году.

Также известно, что в ходе расследования было изъято более 50 000 патронов 9 мм калибра и устройства для военного использования.

В Министерстве юстиции США заявили, что Вэнь обвиняется в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), запрещающего экспорт оружия и технологий в Северную Корею без лицензии.

Там обратили внимание на то, что если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Контрабанда оружия из США

США являются крупнейшими в мире производителямм оружия, и из-за большого количества легальной торговли иногда возникают ситуации, когда это оружие оказывается в нелегальных схемах контрабандистов.

В штатах также было принято новое законодательство, усиливающее уголовную ответственность за контрабанду товаров, включая оружие.

Однако борьба с контрабандой оружия остается сложной задачей, требующей международного сотрудничества, технологического мониторинга и усиления мер контроля.

Кроме случаев контрабанды оружия через Мексику или с привлечением граждан Китая, многие случаи касаются и участия россиян в различных преступных схемах. Например, США в прошлом году экстрадировали предполагаемого сотрудника спецслужб России, занимавшегося незаконным оборотом оружия.