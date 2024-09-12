У США ізраїльтянин визнав себе винним у контрабанді авіаційних запчастин в РФ в обхід санкцій

У США 49-річний громадянин Ізраїлю, власник міжнародної експедиторської компанії, визнав себе винним у змові з метою незаконного постачання в Росію американських запчастин для літаків. В тому числі постачання здійснювалися компаніям, які перебувають під санкціями США.

У рамках угоди про визнання провини Гал Хаймович визнав, що його схема передбачала обман американських компаній щодо справжнього призначення товарів. Намагаючись приховати схему, відповідач подавав неправдиву інформацію до уряду США.

Слухання про винесення вироку призначено на 22 листопада.

Хаймович володів міжнародною експедиторською компанією, яка була філією групи компаній, що вели бізнес у різних країнах, включаючи США та Ізраїль. Хаймович через ці компанії працював експедитором для фізичних та юридичних осіб, які намагалися незаконно експортувати товари до Росії в порушення законів США про експортний контроль.

Принаймні в період з березня 2022 року по травень 2023 року Хаймович сприяв експорту авіаційних частин і авіоніки, включно із застосуванням ракетних технологій, зі Сполучених Штатів через Південний округ Флориди різним стороннім перевантажувачам від імені російських клієнтів. Ці російські кінцеві клієнти регулярно давали Хаймовичу вказівки вводити в оману американських виробників і постачальників щодо кінцевого призначення товарів.

Організував понад 160 поставок

Наприклад, у період з квітня 2022 року по квітень 2023 року, після того, як Сполучені Штати запровадили додаткові обмеження на експорт товарів до Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення країни в Україну, Хаймович організував понад 160 поставок компаніям на Мальдівах і в Арабських Еміратах, відповідальним за незаконну переправку товарів до Росії. Одне з таких перевезень, модуля повітряних даних, відбулася в серпні 2022 року. Хаймович, якого найняла авіакомпанія «Сибір» (що веде бізнес як S7 Airlines) для доставки компонента літака до Росії, наказав співучаснику неправдиво поінформувати американського постачальника, що запчастину замовили на Мальдівах. Насправді Хаймович знав, що частина призначена для Росії на користь S7 Airlines.