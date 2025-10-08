UA

Постачання зупинено: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi

Фото: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi (facebook.com/yofIHumus)
Автор: Наталія Кава

Нещодавно ворог завдав ракетного удару по заводу компанії Yofi в Україні. Компанія змушена тимчасово зупинити постачання продукції

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прес-служба компанії у Facebook.

Як повідомили у компанії, на щастя, ніхто не постраждав - працівники встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і постачання продукції тимчасово призупинено.

Компанія Yofi виробляє хумус в Україні з 2010 року.

"Наша місія - дарувати українцям найсмачніший, найрізноманітніший та найякісніший хумус, і ми пишаємося тим, що за 15 років створили унікальну лінійку продукції, яку полюбили мільйони українців", - зазначають у компанії.

У Yofi наголосили, що ворожий удар не зламає їхньої волі. Виробництво поступово відновлюється, а підтримка клієнтів та прихильників надає компанії додаткову мотивацію.

"Ми віддані своїй місії і безперервно працюємо над відновленням виробництва", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру. Одним із об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.

