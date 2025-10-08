Постачання зупинено: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi

Як повідомили у компанії, на щастя, ніхто не постраждав - працівники встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і постачання продукції тимчасово призупинено.

Компанія Yofi виробляє хумус в Україні з 2010 року.

"Наша місія - дарувати українцям найсмачніший, найрізноманітніший та найякісніший хумус, і ми пишаємося тим, що за 15 років створили унікальну лінійку продукції, яку полюбили мільйони українців", - зазначають у компанії.

У Yofi наголосили, що ворожий удар не зламає їхньої волі. Виробництво поступово відновлюється, а підтримка клієнтів та прихильників надає компанії додаткову мотивацію.

"Ми віддані своїй місії і безперервно працюємо над відновленням виробництва", - підкреслили у компанії.