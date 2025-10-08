Поставки остановлены: россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi

Недавно враг нанес ракетный удар по заводу компании Yofi в Украине. Компания вынуждена временно остановить поставки продукции
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-служба компании в Facebook.
Как сообщили в компании, к счастью, никто не пострадал - работники успели эвакуироваться за 20 минут до попадания. Однако производство получило значительные повреждения, и поставки продукции временно приостановлены.
Компания Yofi производит хумус в Украине с 2010 года.
"Наша миссия - дарить украинцам самый вкусный, разнообразный и качественный хумус, и мы гордимся тем, что за 15 лет создали уникальную линейку продукции, которую полюбили миллионы украинцев", - отмечают в компании.
В Yofi отметили, что вражеский удар не сломит их волю. Производство постепенно восстанавливается, а поддержка клиентов и сторонников предоставляет компании дополнительную мотивацию.
"Мы преданы своей миссии и непрерывно работаем над восстановлением производства", - подчеркнули в компании.
Напомним, в ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру. Одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.