RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Поставки остановлены: россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi

Фото: россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi (facebook.com/yofIHumus)
Автор: Наталья Кава

Недавно враг нанес ракетный удар по заводу компании Yofi в Украине. Компания вынуждена временно остановить поставки продукции

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-служба компании в Facebook.

Как сообщили в компании, к счастью, никто не пострадал - работники успели эвакуироваться за 20 минут до попадания. Однако производство получило значительные повреждения, и поставки продукции временно приостановлены.

Компания Yofi производит хумус в Украине с 2010 года.

"Наша миссия - дарить украинцам самый вкусный, разнообразный и качественный хумус, и мы гордимся тем, что за 15 лет создали уникальную линейку продукции, которую полюбили миллионы украинцев", - отмечают в компании.

В Yofi отметили, что вражеский удар не сломит их волю. Производство постепенно восстанавливается, а поддержка клиентов и сторонников предоставляет компании дополнительную мотивацию.

"Мы преданы своей миссии и непрерывно работаем над восстановлением производства", - подчеркнули в компании.

 

Напомним, в ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру. Одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине