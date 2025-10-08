ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Постачання зупинено: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi

Україна, Середа 08 жовтня 2025 11:00
UA EN RU
Постачання зупинено: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi Фото: росіяни поцілили у завод найбільшого виробника хумусу Yofi (facebook.com/yofIHumus)
Автор: Наталія Кава

Нещодавно ворог завдав ракетного удару по заводу компанії Yofi в Україні. Компанія змушена тимчасово зупинити постачання продукції

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прес-служба компанії у Facebook.

Як повідомили у компанії, на щастя, ніхто не постраждав - працівники встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і постачання продукції тимчасово призупинено.

Компанія Yofi виробляє хумус в Україні з 2010 року.

"Наша місія - дарувати українцям найсмачніший, найрізноманітніший та найякісніший хумус, і ми пишаємося тим, що за 15 років створили унікальну лінійку продукції, яку полюбили мільйони українців", - зазначають у компанії.

У Yofi наголосили, що ворожий удар не зламає їхньої волі. Виробництво поступово відновлюється, а підтримка клієнтів та прихильників надає компанії додаткову мотивацію.

"Ми віддані своїй місії і безперервно працюємо над відновленням виробництва", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру. Одним із об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики
Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи