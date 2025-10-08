ua en ru
Поставки остановлены: россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi

Украина, Среда 08 октября 2025 11:00
Поставки остановлены: россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi Фото: россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi (facebook.com/yofIHumus)
Автор: Наталья Кава

Недавно враг нанес ракетный удар по заводу компании Yofi в Украине. Компания вынуждена временно остановить поставки продукции

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-служба компании в Facebook.

Как сообщили в компании, к счастью, никто не пострадал - работники успели эвакуироваться за 20 минут до попадания. Однако производство получило значительные повреждения, и поставки продукции временно приостановлены.

Компания Yofi производит хумус в Украине с 2010 года.

"Наша миссия - дарить украинцам самый вкусный, разнообразный и качественный хумус, и мы гордимся тем, что за 15 лет создали уникальную линейку продукции, которую полюбили миллионы украинцев", - отмечают в компании.

В Yofi отметили, что вражеский удар не сломит их волю. Производство постепенно восстанавливается, а поддержка клиентов и сторонников предоставляет компании дополнительную мотивацию.

"Мы преданы своей миссии и непрерывно работаем над восстановлением производства", - подчеркнули в компании.

Напомним, в ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру. Одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.

