Постачання зброї та боєприпасів з нового пакета допомоги Україні вже почалися, - Пентагон

США вже почали постачання частини зброї та боєприпасів для України у рамках нового пакета допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.
Речник наголосив журналістам, що не може розкрити подробиці щодо термінів постачання військової допомоги в Україну. Але, за його словами, постачання вже почалися.
"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше", - сказав Райдер.
При цьому речник Пентагону додав, що постачання деякого обладнання займе більше часу. Проте, що стосується артилерійських боєприпасів, то США "вже рухаються, щоб здійснювати ці постачання".
Нагадаємо, після довгих місяців блокування допомоги американський Конгрес підтримав закон, який передбачає надання Україні допомоги на понад 60 млрд доларів. Президент США Джо Байден підписав відповідний документ.
Також Байден оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 1 млрд доларів. За даними західних ЗМІ, Україна може отримати нову партію далекобійних ракет ATACMS.
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