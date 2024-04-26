Поставки оружия и боеприпасов из нового пакета помощи Украине уже начались, - Пентагон

Спикер подчеркнул журналистам, что не может раскрыть подробности о сроках поставки военной помощи в Украину. Но, по его словам, поставки уже начались.

"Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше", - сказал Райдер.

При этом спикер Пентагона добавил, что поставка некоторого оборудования займет больше времени. Однако, что касается артиллерийских боеприпасов, то США "уже двигаются, чтобы осуществлять эти поставки".