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Поставки оружия и боеприпасов из нового пакета помощи Украине уже начались, - Пентагон

Фото: спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США уже начали поставки части оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

Спикер подчеркнул журналистам, что не может раскрыть подробности о сроках поставки военной помощи в Украину. Но, по его словам, поставки уже начались.

"Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше", - сказал Райдер.

При этом спикер Пентагона добавил, что поставка некоторого оборудования займет больше времени. Однако, что касается артиллерийских боеприпасов, то США "уже двигаются, чтобы осуществлять эти поставки".

 

Новая помощь от США

Напомним, после долгих месяцев блокирования помощи американский Конгресс поддержал закон, предусматривающий предоставление Украине помощи более чем на 60 млрд долларов. Президент США Джо Байден подписал соответствующий документ.

Также Байден объявил о выделении Украине нового пакета пособия на сумму 1 млрд долларов. По данным западных СМИ, Украина может получить новую партию дальнобойных ракет ATACMS.

Как помощь США изменит ситуацию на фронте в Украине - в материале РБК-Украина.

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