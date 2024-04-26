Постачання зброї та боєприпасів з нового пакета допомоги Україні вже почалися, - Пентагон

США вже почали постачання частини зброї та боєприпасів для України у рамках нового пакета допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Речник наголосив журналістам, що не може розкрити подробиці щодо термінів постачання військової допомоги в Україну. Але, за його словами, постачання вже почалися.

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше", - сказав Райдер.

При цьому речник Пентагону додав, що постачання деякого обладнання займе більше часу. Проте, що стосується артилерійських боєприпасів, то США "вже рухаються, щоб здійснювати ці постачання".