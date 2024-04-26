ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Постачання зброї та боєприпасів з нового пакета допомоги Україні вже почалися, - Пентагон

Вашингтон, П'ятниця 26 квітня 2024 10:15
UA EN RU
Постачання зброї та боєприпасів з нового пакета допомоги Україні вже почалися, - Пентагон Фото: речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США вже почали постачання частини зброї та боєприпасів для України у рамках нового пакета допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Речник наголосив журналістам, що не може розкрити подробиці щодо термінів постачання військової допомоги в Україну. Але, за його словами, постачання вже почалися.

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше", - сказав Райдер.

При цьому речник Пентагону додав, що постачання деякого обладнання займе більше часу. Проте, що стосується артилерійських боєприпасів, то США "вже рухаються, щоб здійснювати ці постачання".

Нова допомога від США

Нагадаємо, після довгих місяців блокування допомоги американський Конгрес підтримав закон, який передбачає надання Україні допомоги на понад 60 млрд доларів. Президент США Джо Байден підписав відповідний документ.

Також Байден оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 1 млрд доларів. За даними західних ЗМІ, Україна може отримати нову партію далекобійних ракет ATACMS.

Як допомога США змінить ситуацію на фронті в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме