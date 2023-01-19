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Поставки западных танков Украине тормозит нехватка военных навыков, - глава армии Литвы

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Вильнюс, Четверг 19 января 2023 13:12
Поставки западных танков Украине тормозит нехватка военных навыков, - глава армии Литвы Фото: командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис (facebook com ValdemarasRupsysLKvadas)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не сможет сразу получить большое количество западных танков, поскольку войска не имеют достаточных навыков для управления этой техникой.

Об этом заявил командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он считает, что страны НАТО не могут немедленно предоставить Украине достаточное количество танков, объяснив это двумя причинами. Одна из них - это необходимость обучения ВСУ.

"Технические проблемы есть всегда, я бы назвал две основные: нельзя давать особо большое количество танков сразу, потому что нужно сначала научить военный состав. Что касается танков как средств, то украинская армия пока не использовала танки этого типа, не имеет их на вооружении, поэтому начальная поддержка этими танками не так велика", - сказал генерал.

Другой причиной он назвал собственную оборонительную способность каждой страны НАТО. По его мнению, каждый из членов альянса должен отдельно решать, готов ли передать танки.

"Другое дело в том, что у нас есть собственные планы обороны, и мы должны гарантировать собственную защиту. Поэтому те государства, которые имеют в своем арсенале это оружие, могут передать его Украине, если они могут позволить себе такой риск, чтобы его хватило во всю обороноспособность их страны и альянса", - сказал командующий.

Напомним, премьер-министр Польши заявил, что его страна может передать Украине танки Leopard ВСУ, не дожидаясь решения Германии.

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