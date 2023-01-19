Польща може передати танки Leopard ЗСУ не очікуючи на рішення Німеччини, - Моравецький

Рішення щодо передачі танків має вирішальне значення для України через ймовірність повторного наступу Росії. Польща може передати Leopard українським воїнам не дочекавшись рішення Німеччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв'ю для Polsat .

"Це рішення має вирішальне значення для України. Ймовірно, в лютому, згідно з різними експертними звітами та аналізами, Путін готується до нового наступу. До того часу українці повинні переозброїтися і поповнити свої ресурси там, де танки або БМП були виведені з озброєння. Ось чому так важливо, щоб ми разом із західноєвропейськими країнами доукомплектували сучасні танкові бригади", - пояснив Моравецький.

Прем'єр додав, що Польща запропонувала Україні 14 танків. Водночас Варшава повинна мати гарантію того, що інші також задовольнятимуть потреби Києва. Серед цих усіх країн найменш проактивною поки що є Німеччина.

"Ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб канцлер і Німеччина якнайшвидше відповіли на нашу пропозицію", - запевнив прем'єр.

Моравецький додав, що Польща з Німеччиною домовились передати танки разом, однак це питання є "другорядним".

"Або ми отримаємо цю згоду, або зробимо все правильно самі. Тут найважливіше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якнайшвидше запропонували свої сучасні танки, свою важку техніку. Від цього може залежати здатність захистити свободу в Україні, а отже і безпеку всієї Європи", - заявив Моравецький.