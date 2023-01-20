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Поставки танків Leopard Україні не залежать від американських Abrams, - уряд Німеччини

Фото: танки Leopard для України не залежать від Abrams (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Німеччини ніколи не ставив постачання танків Leopard 2 Україні в залежність від передачі американських танків M1 Abrams, заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ніколи... не було зв'язку чи вимоги, згідно з яким має статися одне, щоб могло статися інше", - заявив він у Берліні.

При цьому Хебестрайт зазначив, що йому важко уявити, щоб канцлер Німеччини диктував будь-які умови чи вимоги до американського президента.

Однак він також підтвердив, що скоординовані дії зі Сполученими Штатами є важливими для уряду Німеччини. Так було і з рішеннями щодо бронетранспортерів Marder або реактивних систем залпового вогню.

Раніше видання Suddeutsche Zeitung повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо Сполучені Штати, у свою чергу, поставлять Abrams.

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.

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Сполучені Штати Америки