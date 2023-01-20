Поставка танков Leopard Украине не зависит от американских Abrams, - правительство Германии

Правительство Германии никогда не ставила поставку танков Leopard 2 Украине в зависимость от передачи американских танков M1 Abrams, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Никогда... не было связи или требования, согласно которому должно произойти одно, чтобы могло произойти другое", - заявил он в Берлине.
При этом Хебестрайт отметил, что ему трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или требования американскому президенту.
Однако он также подтвердил, что скоординированные действия с Соединенными Штатами важны для правительства Германии. Так было и с решениями по бронетранспортерам Marder или реактивным системам залпового огня.
Ранее издание Suddeutsche Zeitung сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, только если Соединенные Штаты, в свою очередь, поставят Abrams.
В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.