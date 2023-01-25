Постачання танків допоможуть завдати поразки армії РФ і звільнити територію України, - ISW

Коаліція НАТО відправить Україні сучасні основні бойові танки, що дозволить ЗСУ завдати російським військам поразки та звільнити українську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що постачання дозволить посилити механізовані бойові дії.
"Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовані бойові дії, щоб завдати поразки російським військовим та звільнити українську територію", - йдеться у звіті.
Раніше ISW вважала, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступних операцій.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.
Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден оголосить цього тижня про постачання Україні танків Abrams.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові передати Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, оскільки вона все ще відмовлялася постачати Leopard Україні.
Але пізніше видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки схвалив надання німецьких танків Україні.
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