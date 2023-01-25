Постачання танків допоможуть завдати поразки армії РФ і звільнити територію України, - ISW

Аналітики зазначають, що постачання дозволить посилити механізовані бойові дії.

"Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовані бойові дії, щоб завдати поразки російським військовим та звільнити українську територію", - йдеться у звіті.

Раніше ISW вважала, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступних операцій.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.

Ключові висновки аналітиків ISW

Начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов продовжував спроби зобразити себе та традиційну структуру російського військового командування справжніми захисниками Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив генерал-полковника Сергія Кузовлєва командувачем Південного військового округу (ПВО), а генерал-лейтенанта Євгена Никифорова - командувачем Західного військового округу (ЗВО).

Російські сили продовжували обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, а українські сили продовжували контрнаступні операції в районі Кремінної.

Російські сили продовжували завдавати наземних ударів у районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Російські війська досягли незначних територіальних успіхів біля Бахмута.

Російські джерела заявили про початок наступу в районі Вугледару, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті.

Російські сили продовжували проводити обмежені та локальні наземні атаки в Запорізькій області, але не досягли територіальних успіхів.

Український спецпідрозділ провів рейд через річку Дніпро в Херсонській області 23-24 січня.

Російська влада продовжує зусилля щодо мобілізації етнічних меншин для участі у бойових діях в Україні.

Російська оборонно-промислова база (ОПБ) підвищує виробництво безпілотників.

Українські партизани напали на члена Запорізької окупаційної адміністрації.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден оголосить цього тижня про постачання Україні танків Abrams.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові передати Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, оскільки вона все ще відмовлялася постачати Leopard Україні.

Але пізніше видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки схвалив надання німецьких танків Україні.

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