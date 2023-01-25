Поставки танков помогут нанести поражение армии РФ и освободить территорию Украины, - ISW

Коалиция НАТО отправит Украине современные основные боевые танки, что позволит ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что поставки позволят усилить механизированные боевые действия.
"Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированные боевые действия, чтобы нанести поражение российским военным и освободить украинскую территорию", - говорится в отчете.
Ранее ISW считала, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте, путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в декабре 2022 года подчеркивал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявит на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине.
Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.
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