Постачання систем ППО мають вирішальне значення для України: експерти ISW назвали причини

За оцінками аналітиків ISW, російські та українські війська нині беруть участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та модернізують протиповітряну оборону.

Крім того, західні системи ППО та постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючої оборонної промисловості України, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по українським промисловим об'єктам.

Заклики щодо посилення ППО ЗСУ після ударів росіян

Після серії масованих ударів росіян по території України міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів в Україну, а також надати країні бойові безпілотники та ракети далекого радіусу дії.

Заклики про підтримку та посилення української ППО також звучали у багатьох європейських столицях. Глава МЗС Польщі, зокрема, запропонував державам-партнерам та союзникам також у відповідь на обстріл України посилити санкції проти РФ та передати ЗСУ ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території країни-агресора.

Також 29 грудня після чергового масованого удару росіян Британія анонсувала, що передасть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони.