Постачання ракет для Patriot в Україну не зупиниться через події в Ірані, - Німеччина

"Протиповітряна оборона є ключовим елементом для України. І незважаючи на події в Ірані та на Близькому Сході, дуже важливо, щоб протиповітряна оборона в Україні була стабільною", - підкреслив він.

За словами Раша, Німеччина продовжить працювати над наданням ракет для систем Patriot, яких, додав він, Берлін надав найбільше.

"Жодна інша країна не надала стільки систем, як ми. Ми надали інші системи: IRIS-T, зенітні танки Gepard тощо для протиповітряної оборони. Ми будемо продовжувати. Отже, є стабільний потік ракет для поповнення цих систем Patriot", - йдеться у його заяві.

Допомога від інших країн ЄС

Раш також відповів, які країни могли б у майбутньому зробити внесок ракетами, враховуючи ситуацію на Близькому Сході. Він наголосив, що системи Patriot не мають сенсу, якщо їх нічим заряджати.

"Тому міністр оборони Німеччини на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" у лютому звернувся до партнерів із проханням зробити внесок. Ми самі сказали: так, ми привеземо більше ракет. Інші наслідували цей приклад", - сказав він.

Повірений Посольства ФРН не назвав конкретні країни, проте наголосив, що Європа має "достатньо ракет і систем Patriot".

"І якщо ми об'єднаємо наші сили, цього безумовно буде достатньо для України. Тому я вважаю, що важливий меседж полягає в тому, що б не трапилося в інших частинах світу, надзвичайно важливо, щоб Україна отримала необхідну їй протиповітряну оборону", - зазначив Раш.