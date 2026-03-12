Поставка ракет для Patriot в Украину не остановится из-за событий в Иране, - Германия

"Противовоздушная оборона является ключевым элементом для Украины. И несмотря на события в Иране и на Ближнем Востоке, очень важно, чтобы противовоздушная оборона в Украине была стабильной", - подчеркнул он.

По словам Раша, Германия продолжит работать над предоставлением ракет для систем Patriot, которых, добавил он, Берлин предоставил больше всего.

"Ни одна другая страна не предоставила столько систем, как мы. Мы предоставили другие системы: IRIS-T, зенитные танки Gepard и тому подобное для противовоздушной обороны. Мы будем продолжать. Итак, есть стабильный поток ракет для пополнения этих систем Patriot", - говорится в его заявлении.

Помощь от других стран ЕС

Раш также ответил, какие страны могли бы в будущем сделать вклад ракетами, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что системы Patriot не имеют смысла, если их нечем заряжать.

"Поэтому министр обороны Германии на последней встрече в формате "Рамштайн" в феврале обратился к партнерам с просьбой сделать вклад. Мы сами сказали: да, мы привезем больше ракет. Другие последовали этому примеру", - сказал он.

Поверенный Посольства ФРГ не назвал конкретные страны, однако подчеркнул, что Европа имеет "достаточно ракет и систем Patriot".

"И если мы объединим наши силы, этого безусловно будет достаточно для Украины. Поэтому я считаю, что важный месседж заключается в том, что бы ни случилось в других частях мира, чрезвычайно важно, чтобы Украина получила необходимую ей противовоздушную оборону", - отметил Раш.