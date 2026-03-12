ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Постачання ракет для Patriot в Україну не зупиниться через події в Ірані, - Німеччина

16:58 12.03.2026 Чт
2 хв
Європа має достатньо систем ППО і ракет до них, щоб їх вистачило Україні
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Постачання ракет для Patriot в Україну не зупиниться через події в Ірані, - Німеччина Фото: системи ППО Patriot (Getty Images)

Німеччина обіцяє постійний потік в Україну ракет для протиповітряних систем Patriot, попри події на Близькому Сході. Вона також закликала й інші європейські країни надавати Києву допомогу.

Про це у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна заявив Максиміліан Раш, Тимчасовий повірений Посольства ФРН в Україні.

Читайте також: Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ракет ППО для Patriot

"Протиповітряна оборона є ключовим елементом для України. І незважаючи на події в Ірані та на Близькому Сході, дуже важливо, щоб протиповітряна оборона в Україні була стабільною", - підкреслив він.

За словами Раша, Німеччина продовжить працювати над наданням ракет для систем Patriot, яких, додав він, Берлін надав найбільше.

"Жодна інша країна не надала стільки систем, як ми. Ми надали інші системи: IRIS-T, зенітні танки Gepard тощо для протиповітряної оборони. Ми будемо продовжувати. Отже, є стабільний потік ракет для поповнення цих систем Patriot", - йдеться у його заяві.

Допомога від інших країн ЄС

Раш також відповів, які країни могли б у майбутньому зробити внесок ракетами, враховуючи ситуацію на Близькому Сході. Він наголосив, що системи Patriot не мають сенсу, якщо їх нічим заряджати.

"Тому міністр оборони Німеччини на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" у лютому звернувся до партнерів із проханням зробити внесок. Ми самі сказали: так, ми привеземо більше ракет. Інші наслідували цей приклад", - сказав він.

Повірений Посольства ФРН не назвав конкретні країни, проте наголосив, що Європа має "достатньо ракет і систем Patriot".

"І якщо ми об'єднаємо наші сили, цього безумовно буде достатньо для України. Тому я вважаю, що важливий меседж полягає в тому, що б не трапилося в інших частинах світу, надзвичайно важливо, щоб Україна отримала необхідну їй протиповітряну оборону", - зазначив Раш.

Нагадаємо, Німеччина разом із союзниками зібрала для України ракети PAC-3 для комплексів Patriot, і вони вже прямують до країни. Проте цей пакет допомоги не здатен суттєво вплинути на ситуацію на фронті, оскільки його може вистачити приблизно на два тижні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна в Україні
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком