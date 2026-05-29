UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Постачання ППО треба збільшити в 10 разів: Україна звернулась до партнерів в ООН

04:40 29.05.2026 Пт
2 хв
Що сказала Україна в Радбезі ООН щодо постачання ППО?
aimg Едуард Ткач
Фото: Андрій Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, постачання систем ППО для нашої країни треба збільшити в 10 разів. Він закликав європейських та американських партнерів зробити це.

Про це українській представник сказав на засіданні Радбезу ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Читайте також: "Варварська ескалація": США в Радбезі ООН засудили обстріл Києва і закликали РФ до переговорів

"Україна закликає своїх європейських та американських партнерів збільшити допомогу у сфері протиповітряної оборони щонайменше вдесятеро. Тривожний новий масштаб російського повітряного терору потребує відповіді зовсім іншого масштабу. Нам потрібно краще захищати небо над нашими містами й рятувати життя цивільних", - заявив постпред України.

Окрім того, він наголосив на тому, щоб всі країни, які входять ООН - вжили заходів, або позбавити воєнну машину Кремля фінансів. В іншому є випадку Росія зможе продовжувати війну.

"Кожна лазівка, що залишається відкритою, кожна санкція, яка не виконується, і кожне джерело доходів, яке не взяли до уваги, дає Кремлю можливість продовжувати свою агресивну війну", - підкреслив він.

Також Андрій Мельник закликав членів Радбезу ООН підтримати резолюцію щодо негайного припинення вогню та обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

"Масштабні удари України по законних військових об'єктах не тільки змінюють динаміку на полі бою, а й неминуче підривають економічну здатність Росії підтримувати свою злочинну воєнну машину", - резюмував він.

ППО для України

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу. У ньому містилося попередження про критичний дефіцит засобів ППО.

"Що стосується протиповітряної оборони від ракет, ми покладаємося на наших друзів. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати", - йшлося в листі.

Також ми писали, що українська компанія Fire Point спільно з партнерами розробляє новий комплекс ППО Freya, який має стати доступним аналогом системи Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ООНРосійська ФедераціяППОВійна в Україні