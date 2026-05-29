RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Поставки ПВО надо увеличить в 10 раз: Украина обратилась к партнерам в ООН

04:40 29.05.2026 Пт
2 мин
Что сказала Украина в Совбезе ООН по поставкам ПВО?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, поставки систем ПВО для нашей страны надо увеличить в 10 раз. Он призвал европейских и американских партнеров сделать это.

Об этом украинской представитель сказал на заседании Совбеза ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

Читайте также: "Варварская эскалация": США в Совбезе ООН осудили обстрелы Киева и призвали РФ к переговорам

"Украина призывает своих европейских и американских партнеров увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны как минимум в десять раз. Тревожный новый масштаб российского воздушного террора требует ответа совсем другого масштаба. Нам нужно лучше защищать небо над нашими городами и спасать жизни гражданских", - заявил постпред Украины.

Кроме того, он отметил, чтобы все страны, которые входят ООН - приняли меры, или лишить военную машину Кремля финансов. В противном случае Россия сможет продолжать войну.

"Каждая лазейка, которая остается открытой, каждая санкция, которая не выполняется, и каждый источник доходов, который не приняли во внимание, дает Кремлю возможность продолжать свою агрессивную войну", - подчеркнул он.

Также Андрей Мельник призвал членов Совбеза ООН поддержать резолюцию о немедленном прекращении огня и обмена пленными по формуле "всех на всех".

"Масштабные удары Украины по законным военным объектам не только меняют динамику на поле боя, но и неизбежно подрывают экономическую способность России поддерживать свою преступную военную машину", - резюмировал он.

ПВО для Украины

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу. В нем содержалось предупреждение о критическом дефиците средств ПВО.

"Что касается противовоздушной обороны от ракет, мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты", - говорилось в письме.

Также мы писали, что украинская компания Fire Point совместно с партнерами разрабатывает новый комплекс ПВО Freya, который должен стать доступным аналогом системы Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООНРоссийская ФедерацияПВОВойна в Украине