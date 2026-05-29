Главная » Новости » Война в Украине

Поставки ПВО надо увеличить в 10 раз: Украина обратилась к партнерам в ООН

04:40 29.05.2026 Пт
2 мин
Что сказала Украина в Совбезе ООН по поставкам ПВО?
aimg Эдуард Ткач
Поставки ПВО надо увеличить в 10 раз: Украина обратилась к партнерам в ООН Фото: Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, поставки систем ПВО для нашей страны надо увеличить в 10 раз. Он призвал европейских и американских партнеров сделать это.

Об этом украинской представитель сказал на заседании Совбеза ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

"Украина призывает своих европейских и американских партнеров увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны как минимум в десять раз. Тревожный новый масштаб российского воздушного террора требует ответа совсем другого масштаба. Нам нужно лучше защищать небо над нашими городами и спасать жизни гражданских", - заявил постпред Украины.

Кроме того, он отметил, чтобы все страны, которые входят ООН - приняли меры, или лишить военную машину Кремля финансов. В противном случае Россия сможет продолжать войну.

"Каждая лазейка, которая остается открытой, каждая санкция, которая не выполняется, и каждый источник доходов, который не приняли во внимание, дает Кремлю возможность продолжать свою агрессивную войну", - подчеркнул он.

Также Андрей Мельник призвал членов Совбеза ООН поддержать резолюцию о немедленном прекращении огня и обмена пленными по формуле "всех на всех".

"Масштабные удары Украины по законным военным объектам не только меняют динамику на поле боя, но и неизбежно подрывают экономическую способность России поддерживать свою преступную военную машину", - резюмировал он.

ПВО для Украины

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу. В нем содержалось предупреждение о критическом дефиците средств ПВО.

"Что касается противовоздушной обороны от ракет, мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты", - говорилось в письме.

Также мы писали, что украинская компания Fire Point совместно с партнерами разрабатывает новый комплекс ПВО Freya, который должен стать доступным аналогом системы Patriot.

В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
