Постачання почнеться у січні: що відомо про газову домовленість Греції та України

Прем’єр Греції підкреслив, що новий маршрут стане "безпечною енергетичною артерією" від півдня на північ, що дозволить Україні отримати доступ до надійних джерел енергії. За його словами, Греція вже є ключовим вузлом постачання американського скрапленого газу до країн Центральної та Східної Європи, а проєкт посилить енергетичну безпеку всього регіону.

"Це вирішальний внесок у стабільність і безпеку нашого та вашого регіону. Проєкт стає можливим завдяки інфраструктурі та стратегічним партнерствам Греції", - наголосив Міцотакіс.



Газ від грецького порту Олександруполіса йтиме до Одеси через Болгарію, Румунію та Молдову.

Президент Зеленський підтвердив, що перші постачання газу до України через Грецію розпочнуться вже в січні 2026 року. За його словами, домовленості є частиною великого енергетичного пакета, який Україна підготувала на зиму для компенсації втрат власного видобутку після російських атак.

"Це важлива частина нашої енергетичної безпеки. В першому кварталі вже будуть реалізовані перші домовленості. Є і довгострокові проєкти - їх обговорили наші енергетичні компанії", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував Греції та США, які відіграють ключову роль у забезпеченні України енергоресурсами.

"Ми вдячні американським компаніям, Міністерству енергетики США та президенту Дональду Трампу за можливість отримувати енергетику зі Сполучених Штатів через грецьку інфраструктуру", - заявив він.

Створення нового газового коридору має зміцнити енергетичну стійкість України в умовах російської агресії та стати важливим елементом трансатлантичного співробітництва.