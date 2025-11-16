Поставки начнутся в январе: что известно о газовой договоренности Греции и Украины

Премьер Греции подчеркнул, что новый маршрут станет "безопасной энергетической артерией" с юга на север, что позволит Украине получить доступ к надежным источникам энергии. По его словам, Греция уже является ключевым узлом поставок американского сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы, а проект усилит энергетическую безопасность всего региона.

"Это решающий вклад в стабильность и безопасность нашего и вашего региона. Проект становится возможным благодаря инфраструктуре и стратегическим партнерствам Греции", - подчеркнул Мицотакис.



Газ от греческого порта Александруполиса будет идти в Одессу через Болгарию, Румынию и Молдову.

Президент Зеленский подтвердил, что первые поставки газа в Украину через Грецию начнутся уже в январе 2026 года. По его словам, договоренности являются частью большого энергетического пакета, который Украина подготовила на зиму для компенсации потерь собственной добычи после российских атак.

"Это важная часть нашей энергетической безопасности. В первом квартале уже будут реализованы первые договоренности. Есть и долгосрочные проекты - их обсудили наши энергетические компании", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил Грецию и США, которые играют ключевую роль в обеспечении Украины энергоресурсами.

"Мы благодарны американским компаниям, Министерству энергетики США и президенту Дональду Трампу за возможность получать энергетику из Соединенных Штатов через греческую инфраструктуру", - заявил он.

Создание нового газового коридора должно укрепить энергетическую устойчивость Украины в условиях российской агрессии и стать важным элементом трансатлантического сотрудничества.