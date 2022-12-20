Постачання нафти з Росії сильно скоротилося після введення ліміту цін, - Bloomberg

Експорт нафти з Росії впав на 54% або 1,86 мільйона барелів за добу після першого тижня дії ліміту цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, однією з причин є технічні роботи на нафтовому терміналі у порту Приморськ на Балтійському морі. Через це вантаж за тиждень вирушив звідти лише тричі, тоді як зазвичай буває близько восьми.

У Bloomberg додають, що рівень експорту впав і в інших портах, особливо в порту Находка, що знаходиться на Далекому Сході. Причиною цьому є те, що власники танкерів не хочуть направляти їх туди через санкції. Минулого тижня вантаж звідти відправили двічі.

При цьому, за даними видання, значно скоротилися постачання російської нафти до Європи. Єдиним пунктом призначення на континенті для російської нафти залишилася Болгарія, якщо не брати до уваги Туреччину.

"Ринок, який споживав понад 1,5 млн барелів на день сирої нафти, що поставляється на короткі відстані з експортних терміналів у Балтійському, Чорному морях та Арктиці, був майже повністю втрачений, і його замінили дальні напрямки в Азії, обслуговування яких потребує значно більших витрат та часу", - пише Bloomberg.

У виданні наголошують, що основними імпортерами нафти з РФ залишилися Китай, Індія та Туреччина. При цьому дедалі більша кількість танкерів, які перевозять ресурс, приховують свої кінцеві пункти призначення.