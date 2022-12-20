Поставки нефти из России сильно сократились после введения лимита цен, - Bloomberg

Экспорт нефти из России упал на 54% или 1,86 миллиона баррелей в сутки после первой недели действия лимита цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, одной из причин являются технические работы на нефтяном терминале в порту Приморск на Балтийском море. Из-за этого груз за неделю отправился оттуда лишь трижды, тогда как обычно бывает около восьми.

В Bloomberg добавляют, что уровень экспорта упал и в других портах, особенно в порту Находка, который находится на Дальнем Востоке. Причиной этому является то, что владельцы танкеров не хотят направлять их туда из-за санкций. За прошлую неделю груз оттуда отправили два раза.

При этом, по данным издания, сильно сократились поставки российской нефти в Европу. Единственным пунктом назначения на континенте для российской нефти осталась Болгария, если не считать Турцию.

"Рынок, который потреблял более 1,5 млн. баррелей в день сырой нефти, поставляемой на короткие расстояния с экспортных терминалов в Балтийском, Черном морях и Арктике, был почти полностью утрачен, и его заменили дальние направления в Азии, обслуживание которых требует гораздо больших затрат и времени", - пишет Bloomberg.

В издании подчеркивают, что основными импортерами нефти из РФ остались Китай, Индия и Турция. При этом все большее количество танкеров, которые перевозят ресурс, скрывают свои конечные пункты назначения.