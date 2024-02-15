Постачання в Авдіївку ускладнено, ЗСУ задіяли запасну логістичну артерію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення - постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно", - розповів він.

За даними Лиховія, ворог хоче пройти західніше Авдіївського коксохіму, але "там він зустрічає гідний опір".

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Водночас, за словами спікера, на Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.

"Від 18:00 14 лютого до 6:00 15 лютого росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати РФ на Авдіївському напрямку до решти напрямків ОСУВ "Хортиця" становлять 20:1", - розповів він.

Якщо говорити про весь Таврійський напрямок, то за минулу добу ворог завдав тут 43 авіаційних ударів, провів 64 бойових зіткнення, вчинив 1080 артобстрілів.

"Левова частка кожної з цих цифр це саме Авдіївський напрямок", - зазначив спікер.

Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу на Таврійському напрямку склали 526 військових.

"Також знищено 55 одиниць російської техніки, зокрема три танки 25 ББМ, 30 артсистем, один засіб ППО та 5 об’єктів противника - два пункти управління БПЛА та три місця зосередження особового складу", - перелічив Лиховій.

Ситуація в Авдіївці

Обстановка в Авдіївці наближається до катастрофічної. На даний момент у місті вже кілька днів тривають вуличні бої.

Так, буквально вчора в ОСУВ "Таврія" розповіли, що ЗСУ подбали про запасні шляхи поставок до Авдіївки на випадок, якщо ворог зможе перерізати основний логістичний шлях. Вже надвечір 14 лютого у Донецькій ОВА повідомили, що дорога, яка вела до Авдіївки, вже повністю прострілюється окупантами. При цьому у місті залишаються трохи більше 900 людей.

До того ж, як учора розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, для оборони Авдіївки будуть залучені резерви. Вже 15 лютого стало відомо, що Третю окрему штурмову бригаду терміново передислокували у район Авдіївки для посилення українських військ.