Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ задействовали запасную логистическую артерию

Сейчас снабжение в Авдеевку Донецкой области, где ведутся тяжелые бои, затруднено. ВСУ задействовали запасную логистическую артерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отбития позиций, то ключевое сообщение - снабжение в Авдеевку и эвакуация из города осложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", - рассказал он.

По данным Лиховия, враг хочет пройти западнее Авдеевского коксохима, но "там он встречает достойное сопротивление".

Потери РФ на Таврическом направлении

В то же время, по словам спикера, на Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой.

"С 18:00 14 февраля до 6:00 15 февраля россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери РФ на Авдеевском направлении к остальным направлениям ОСГВ "Хортица" составляют 20:1", - рассказал он.

Если говорить обо всем Таврическом направлении, то за минувшие сутки враг нанес здесь 43 авиационных удара, провел 64 боевых столкновения, совершил 1080 артобстрелов.

"Львиная доля каждой из этих цифр это именно Авдеевское направление", - отметил спикер.

Общие потери врага в живой силе за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 526 военных.

"Также уничтожены 55 единиц российской техники, в том числе три танка 25 ББМ, 30 артсистем, одно средство ПВО и 5 объектов противника - два пункта управления БПЛА и три места сосредоточения личного состава", - перечислил Лиховий.

Ситуация в Авдеевке

Обстановка в Авдеевке приближается к катастрофической. На данный момент в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои.

Так, буквально вчера в ОСГВ "Таврия" рассказали, что ВСУ позаботились о запасных путях поставок в Авдеевку на случай, если враг сможет перерезать основной логистический путь. Уже к вечеру 14 февраля в Донецкой ОВА сообщили, что дорога, которая вела в Авдеевку, уже полностью простреливается оккупантами. При этом, в городе остаются чуть больше 900 людей.

К тому же, как вчера рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, для обороны Авдеевки будут привлечены резервы. Уже 15 февраля стало известно, что Третья отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в район Авдеевки для усиления украинских войск.