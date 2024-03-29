Постачали росіянам граніт на могильні плити: СБУ затримала житомирських ділків

Правоохоронці затримали ділків з Житомирської області, які постачали український граніт Росії. Зокрема, матеріал використовувався для виготовлення пам'ятників російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, викрита схема "прихованої" торгівлі з РФ діяла під час повномасштабного вторгнення.
"У результаті комплексних заходів на Житомирщині затримано двох ділків, які налагодили оптові поставки граніту на підприємства країни-агресора. Серед їхніх основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії "Єдина росія", - інформують в СБУ.
Значну частину нелегального імпорту російські замовники використовували для виробництва пам’ятників загиблим рашистам, які воювали проти України.
Так, до організації оборудки виявився причетним місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до РФ.
Після 24 лютого 2022 року чоловік продовжив торгувати з агресором за схемою "перерваного транзиту".
Для цього він нелегально виїхав до однієї із сусідніх країн Євросоюзу, де зареєстрував власну комерційну структуру.
Ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС.
Однак після одержання української продукції фігурант продавав її справжнім замовникам з РФ.
Щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його до ЄС, він залучив двох спільників з Житомирської області. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон.
Надалі саме цих двох ділків було затримано в Україні.
Під час обшуків у помешканнях та офісах затриманих виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності. Також виявлено великі суми готівки, ймовірно одержаної незаконним шляхом.
Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Варто зауважити, що попри повномасштабну війну Росії проти України деякі українські підприємці не полишають спроб торгувати з країною-агресоркою.
Так, напочатку року СБУ повідомила, що викрила українську компанію на постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили про те, що йдеться про компанію "Київгума".
За інформацією правоохоронців, компанія постачала свою продукцію до однієї з країн ЄС, а звідти її вже перевозили до РФ. При цьому бинти та джгути українського виробництва пізніше отримували російські солдати.
Сьогодні джерела РБК-Україна повідомили, що продукція "Київгуми" потрапляла до російських окупантів на фронт.
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