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СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини

Четвер 04 січня 2024 20:31
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СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини Фото: СБУ викрила українську компанію, яка продавала РФ засоби тактичної медицини (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Українську компанію викрили на оптових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Цю продукцію отримували російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про компанію "Київгума".

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва. Їхня загальна вартість - близько 40 млн гривень.

Фото: СБУ викрила схему продажу засобів тактичної медицини Росії (https://t.me/SBUkr)

У СБУ уточнюють, що продукцію постачали через одну з європейських країн. Там власник компанії створив підконтрольну фірму, яка замовляла товар для продажу в ЄС. Але після отримання товарів їх відправляли до Росії.

На території Росії засоби тактичної медицини передавали підсанкціонним компаніям, які постачають амуніцію російським військам.

"Надалі продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України. Також окупанти направляли медичні засоби до російських військових госпіталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави", - додали в СБУ.

При цьому власник компанії для маскування такої торгівлі з Росією займався розкручуванням свого іміджу як волонтера і заявляв про передачу медичних засобів українським захисникам.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ ліквідували схему продажу українських товарів для військової промисловості Росії.

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