На выборы президента УПЛ зарегистрирован один кандидат

Александр Шевченко стал единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом информирует официальный сайт организации.

Согласно решению Дирекции, выборы нового главы УПЛ, которые были перенесены из-за ситуации с коронавируса, намечены на 27 апреля.

По данным журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса, срок принятия заявок для участия в предстоящих выборах закончился, но он может быть продлен, если сами выборы будут вновь перенесены.

В Украине общегосударственный карантин действует до 24 апреля, однако завтра, 22 апреля, на заседании Кабмина он может быть продлен до 12 мая. Отметим, что выборы президента УПЛ должны проходить только в очном режиме.

Александр Шевченко является бывшим вице-президентом футбольного клуба "Рух", ныне он возглавляет Федерацию футбола Львовской области.

Свою кандидатуру на пост президента УПЛ выдвигали Олег Смалийчук (футбольный агент и бывший вице-президент "Карпат"), Михаил Метревели (эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3") и журналист Олег Ящук.

Напомним, в течение двух последних лет организацией руководил швейцарец Томас Гримм, который отказался переизбираться на новый срок.