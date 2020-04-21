На вибори президента УПЛ зареєстрований один кандидат

Олександр Шевченко став єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом на посаду президента української Прем’єр-ліги (УПЛ). Про це інформує офіційний сайт організації.

Згідно з рішенням Дирекції, вибори нового голови УПЛ, які були перенесені через ситуацію з коронавірусом, намічені на 27 квітня.

За даними журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігоря Бурбаса, термін прийняття заявок для участі в майбутніх виборах закінчився, але він може бути продовжений, якщо самі вибори будуть знову перенесені.

В Україні загальнодержавний карантин діє до 24 квітня, проте завтра, 22 квітня, на засіданні Кабміну він може бути продовжений до 12 травня. Зазначимо, що вибори президента УПЛ повинні проходити тільки в очному режимі.

Олександр Шевченко є колишнім віце-президентом футбольного клубу "Рух", нині він очолює Федерацію футболу Львівської області.

Свою кандидатуру на посаду президента УПЛ висували Олег Смалійчук (футбольний агент та колишній віце-президент "Карпат"), Михайло Метревелі (експерт телеканалів "Футбол 1/2/3") та журналіст Олег Ящук.

Нагадаємо, протягом двох останніх років організацією керував швейцарець Томас Грімм, який відмовився переобиратися на новий термін.