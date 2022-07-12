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За пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов: список

Фото: за пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Стали известны кандидаты, прошедшие в следующий этап гонки за пост лидера Тори и премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В первый тур прошли восемь депутатов:

  • Риши Сунак, министр финансов,
  • Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике,
  • Том Тугендхат, бывший глава Комитета иностранных дел,
  • Лиз Трасс, министр иностранных дел,
  • Суэлла Браверман, генеральный прокурор,
  • Джереми Хант, бывший министр здравоохранения,
  • Кеми Баденок, бывший министр по вопросам равенства,
  • Надхим Захави, канцлер Казначейства.

Незадолго до того, как список был объявлен, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти заявили, что снимают свои кандидатуры, поскольку не получили достаточной поддержки со стороны депутатов.

Напомним, Консервативная партия объявит имя нового премьера Британии 5 сентября.

РБК-Украина собрало список потенциальных кандидатов в премьеры Великобритании и их заявления об Украине.

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Великобритания