За пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов: список

Стали известны кандидаты, прошедшие в следующий этап гонки за пост лидера Тори и премьер-министра Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В первый тур прошли восемь депутатов:
Незадолго до того, как список был объявлен, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти заявили, что снимают свои кандидатуры, поскольку не получили достаточной поддержки со стороны депутатов.
Напомним, Консервативная партия объявит имя нового премьера Британии 5 сентября.
РБК-Украина собрало список потенциальных кандидатов в премьеры Великобритании и их заявления об Украине.