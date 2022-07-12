За посаду прем’єра Британії змагатимуться 8 претендентів: список

Стали відомі кандидати, що пройшли до наступного етапу перегонів за посаду лідера Торі та прем’єр-міністра Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
До першого туру пройшли вісім депутатів:
Незадовго до того, як список було оголошено, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.
Нагадаємо, Консервативна партія оголосить ім'я нового прем’єра Британії 5 вересня.
РБК-Україна зібрало список потенційних кандидатів у прем'єри Великобританії та їх заяви про Україну.