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За посаду прем’єра Британії змагатимуться 8 претендентів: список

Фото: за посаду прем’єра Британії змагатимуться 8 претендентів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Стали відомі кандидати, що пройшли до наступного етапу перегонів за посаду лідера Торі та прем’єр-міністра Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

До першого туру пройшли вісім депутатів:

  • Ріші Сунак, міністр фінансів,
  • Пенні Мордаунт, молодший міністр з торгівельної політики,
  • Том Тугендхат, колишній голова комітету закордонних справах,
  • Ліз Трасс, міністр закордонних справ,
  • Суелла Браверман, генеральний прокурор,
  • Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я,
  • Кемі Баденок, колишній міністр з питань рівності,
  • Надхім Захаві, канцлер Казначейства.

Незадовго до того, як список було оголошено, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

Нагадаємо, Консервативна партія оголосить ім'я нового прем’єра Британії 5 вересня.

РБК-Україна зібрало список потенційних кандидатів у прем'єри Великобританії та їх заяви про Україну.

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Великобританія