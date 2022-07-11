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Стало известно, когда объявят имя нового премьера Британии

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Великобритания, Понедельник 11 июля 2022 22:18
Стало известно, когда объявят имя нового премьера Британии Фото: стало известно, когда объявят имя нового премьера Британии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Консервативная партия объявит имя нового премьер-министра Великобритании 5 сентября после голосования среди членов партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Будет несколько этапов голосования за следующее лидерство среди британских депутатов.

В конце концов, 5 сентября Консервативная партия выберет победителя среди двух кандидатов.

Напомним, Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Британии.

На данный момент на пост премьера претендует 11 человек. Так, сегодня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии страны.

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