На пост представителя Кабмина в Раде рассматривается Шуляк, - источник

Фото: Елена Шуляк (kievvlast.com.ua)

Шуляк может сменить Верещук на должности представителя

На должность представителя Кабинета министров в Верховной раде Украины рассматривается замглавы фракции "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам источника, глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия говорил о трех кандидатурах, которые рассматриваются на сегодня.

"Одна из них - народный депутат Елена Шуляк", - сообщил собеседник РБК-Украина.

Другой источник также подтвердил, что Шуляк является основной кандидатурой на должность, однако вопрос еще дискутируется.

"Возможно, будут добавлять еще представителей", - добавил источник.

Отметим, сегодня нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной раде. Она также добавила, что переходит на работу в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности.

Напомним, Елена Шуляк является одним из 15 заместителей главы фракции "Слуга народа". В апреле 2015 была кандидатом на должность главы Государственной фискальной службы Украины, подавала заявки в электронной форме на участие в конкурсной процедуре.